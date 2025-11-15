Yenilenmiş elektronik ürün satan firma mercek altında

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti alanında faaliyet gösteren şirketle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden çok sayıda başvuru yapıldı.

Tüketici şikayetlerinde, kullanılmış ürünlerin değerleme ve ödeme işlemlerinin mevzuattaki sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların kullandırılmadığı ve IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak veya çalıntı ürünlerin satıldığı iddiaları yer aldı.

Ayrıca, yenileme sırasında yapılan parça değişikliklerinin sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı ve ilanlarda yer alan vaatlere aykırı hareket edildiği yönünde şikayetler de Bakanlığa ulaştı.

Denetim süreci devam ediyor

Açıklamada, söz konusu şirketin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 57/A maddesi uyarınca "Yenileme Yetki Belgesi" ile faaliyet gösterdiği belirtildi. Tüketicilerden gelen başvurular doğrultusunda, Ticaret Müfettişleri tarafından şirket hakkında başlatılan inceleme ve denetim sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Tüketicilerimizin haklarının korunması, piyasada güvenli ve şeffaf ticaret ortamının sürdürülmesi, yenilenmiş ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun şekilde denetlenmesi hususlarında gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, vatandaşları yenilenmiş ürün alırken "Yenileme Yetki Belgesi" bulunan firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı. Tüketicilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaları durumunda ise Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na veya CİMER'e başvurmaları gerektiği vurgulandı.