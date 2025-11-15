Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
'Anne ve baba obezse çocukta risk yüzde 90'a kadar çıkıyor'

Obezitenin günümüzde kilo fazlalığı olmadığını kalp hastalıkları ve diyabet gibi birçok birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayan küresel bir pandemi haline geldiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, "Çevresel etkenler ve yaşam tarzı en az genetik kadar belirleyici. Genetiğin rolü net olarak belirlenmemekle birlikte, eğer anne ve baba obezse çocukta obezite görülme oranı yüzde 90'a kadar çıkıyor" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 17:42, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 17:44
Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, "Kimi 'genetik miras' diyor, kimi 'yaşam biçimi.' Obezitenin nedeni her ne olursa olsun, sonuç değişmiyor: giderek artan bir sağlık krizi. Obezite yalnızca kalıtımsal bir kader değil. Doğru beslenme ve hareketli yaşamla bu hastalığın önüne geçmek mümkün" ifadelerini kullandı.

'GENETİĞİN ETKİSİ BÜYÜK'

Obezitenin genetik yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Deniz, "Genetiğin rolü net olarak belirlenmemekle birlikte, eğer anne ve baba obezse çocukta obezite görülme oranı yüzde 90'a kadar çıkıyor. Ayrıca bazı etnik gruplarda obezite sıklığının daha fazla olması, genetik yatkınlığın da önemli bir faktör olduğunu gösteriyor" dedi.

'OBEZİTE TEDAVİSİNDE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM ŞART'

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sistemik bir hastalık olarak tanımlanan obeziteyle mücadelede birden fazla yöntemin birlikte uygulanması gerektiğini belirten Op. Dr. Deniz, "Yaşam tarzı değişikliği, düzenli egzersiz ve diyet tedavisinin yanı sıra ilaç tedavileri, endoskopik yöntemler ve cerrahi seçenekler mevcut. Ancak en önemli adım, nedenleri ortadan kaldırmak ve toplumu bilinçlendirmektir" diye konuştu.

'TOPLUM OBEZİTEYİ NORMALLEŞTİRMEMELİ'

Sosyal medyada aşırı kilolu çocukların sempatik bir imajla sunulmasının tehlikelerine dikkat çeken Op. Dr. Deniz, "Bu durum, obezitenin normalleştirilmesine ve hatta özendirilmesine yol açıyor. Obez çocuklarda ilerleyen yaşlarda karaciğer yağlanması, tip 2 diyabet ve metabolik hastalık riski belirgin şekilde artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Deniz, obeziteyle mücadelede en etkili yöntemin erken farkındalık ve önleyici sağlık yaklaşımı olduğunu vurgulayarak, "Toplumun doğru bilgilendirilmesi, dengeli beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması büyük önem taşır" diye konuştu.

