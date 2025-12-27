İşçi Veya Bağ-Kur Emeklisi Doktor, Tekrar Memur Olursa Emeklilik Statüsü Değişir Mi?

Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İşçi Veya Bağ-Kur Emeklisi Doktor, Tekrar Memur Olursa Emeklilik Statüsü Değişir Mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde ve emeklilik statüsünün belirlenmesinde, mülga kanun hükümleri (2829, 506, 1479, 5434 sayılı Kanunlar) ile 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 ve 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükümleri esastır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 00:10, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 10:34
Yazdır
İşçi Veya Bağ-Kur Emeklisi Doktor, Tekrar Memur Olursa Emeklilik Statüsü Değişir Mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sosyal güvenlik kapsamında emekli veya yaşlılık aylığı alanlardan kamu işyerlerinde göreve başlayanların aylıkları 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği kesilmekte, istisna görevler hariç emekli veya yaşlılık aylığı alanların tekrar memur statüsünde atanmaları da mümkün olmamaktadır. İstisna görevler kapsamına da, Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadroları olmaktadır. Ayrıca, mahalli idarelerin de bu kapsamda olduğunu değerlendirmekteyiz.

İşçi veya Bağ-Kur statüsünden emekli olan Doktor kişilerin de, bu hüküm gereği tekrar Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alması mümkün olabilmektedir.

Peki, bu kapsamdakilerin tekrar açıktan memur statüsüne başladıklarında emeklilik statüleri nasıl olacaktır?

Bu durumu 2'ye ayırmak gerekir.

Birincisi, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk görevi olup, İşçi veya Bağ-Kur statüsünden emekli olanlar; İkincisi de, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk görevi olmayıp İşçi veya Bağ-Kur statüsünden emekli olanlar.

Her 2 durumda da kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olup olmadığı durumu önemli olmaktadır. İşçi veya esnaf statüsünden yaşlılık aylığı bağlanmasında esas alınan hizmetler içerisinde memurluk/memurluk statüsünde sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması da bu durumu değiştirmemektedir. Bu şartlar, kişilerin tek bir statüde veya 2 statüden ayrı ayrı aylık alma durumunu belirleyici olmaktadır.

Örnek: 1 Ekim 2008 tarihinden önce Yedek subaylık, vekil öğretmenlik hizmeti veya memuriyet hizmeti olan bir kişi daha sonra işçi veya esnaf olsun ve işçi veya esnaf olarak emekli olsun. Bu kişi daha sonra açıktan Sağlık Bakanlığı bünyesinde Doktor olarak göreve başlasın. Bu kişi, şayet memuriyet hizmetlerinde (işçi veya bağ-kur emekli aylığında esas alınan memurluk hizmetleri hariç) en az 15 tam yıl + 61 yaşını tamamladığında ve emekli olmak istediğinde, hem işçi hem de bağ-kur statüsündeki emekli aylığını, yani memurluk statüsünden emeklilik şartlarını kazandığında ayrı ayrı 2 statüden emekli aylığı alabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmeti olmayan, bu tarihten sonra memurluk hizmeti olanların ise hem işçi, esnaf statüsündeki emekli aylığını hem de daha sonra atandığı memurluk hizmetinin tek başına değerlendirilerek buradan da ayrı bir emekli aylığını alamayacağını değerlendirmekteyiz.

Örnek; 1 Ekim 2008 tarihinden önce Yedek subaylık hizmeti, vekil öğretmenlik hizmeti veya kısa süreli memuriyet hizmeti olmayan bir kişi Doktor olarak yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı işçi veya esnaf statüsünden emekli olsun. Bu kişi daha sonra açıktan Sağlık Bakanlığı bünyesinde yine Doktor olarak göreve başlasın ve daha sonra emekli olmak istesin, kişinin atanmış olduğu memurluk hizmeti ne olursa olsun memurluk hizmetleri münhasıran dikkate alınmaz (15 yıl hizmet + 61 yaş durumu dahil) ve memurlukta geçen bu hizmetleri önceden bağlanmış, ancak 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği kesilmiş olan işçi veya bağ-kur statüsündeki emekli aylığının güncelleşmesinde, aylık oranlarının yükselmesinde dikkate alınır ve tek bir statüden yani, işçi veya bağ-kur statüsünden emekli aylıklarını almaya devam eder.

Yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz, tamamıyla ilgili kanunlarda yer alan hükümler gereği olmaktadır.

Ayrıca, emeklilikte doktorlara yapılan ilave ödeme konusu ile ilgili değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1033361/

https://www.memurlar.net/haber/1093423/

https://www.memurlar.net/haber/1143346/ adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber