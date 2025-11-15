Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme: Yaralılar var
Beyoğlu'nda bulunan M7 Metro inşaatında -6. kattaki iskelede çökme meydana geldi. 3 işçi kendi imkanları çıkarken, yaralı 2 işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 23:05, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 23:06
Beyoğlu'nda bulunan M7 Metro çalışması sırasında -6. katta bulunan iskelede çökme meydana geldi.
Çökmenin ardından 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken, yaralı 2 işçi ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaşanan çökme sonucu mahsur kalan kimsenin olmadığı bilgisine de ulaşıldı.
