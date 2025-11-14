DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaHaberler Sağlık

DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak

Tıpta Uzmanlık Kurulu, DUS ve YDUS sınavlarının yılda bir kez, TUS'un ise yılda iki kez yapılmasına karar verdi. Kontenjanlarda herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 21:25, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 21:26
Yazdır
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) 2023 itibarıyla yılda iki kez yapılması planlanmış ve bu durum ÖSYM'nin sınav takvimlerinde duyurulmuştu. Ancak son dönemde yaşanan uygulama sorunları üzerine takvimde revizyona gidildi.

Sınav dönemi çakışmaları sorun yarattı

ÖSYM tarafından TUS, YDUS, DUS ve EUS kapsamında toplam 7 sınav gerçekleştirilirken, bu sınavların sonuçlarıyla 20 farklı yerleştirme işlemi yapılıyor. Yerleştirme dönemlerinin diğer sınav tarihlerine denk gelmesi, adaylar açısından önemli mağduriyetlere yol açıyordu.

TUK'tan yeni sınav düzeni kararı

24 Eylül tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu kararına göre DUS ve YDUS'un yılda bir kez; TUS'un ise mevcut uygulamada olduğu gibi yılda iki kez yapılması uygun bulundu. Böylece takvimin daha düzenli işlemesi ve adayların mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor.

Kontenjanlarda değişiklik olmayacak

Bakanlık, DUS ve YDUS kapsamında eğitime alınacak öğrenci kontenjanlarının kapsamlı sağlık insan gücü planlaması doğrultusunda belirlendiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, sınav sayısındaki değişikliğin yıllık toplam kontenjanları etkilemeyeceği belirtildi.

Açıklama, "Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleriyle sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber