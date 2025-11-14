DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) 2023 itibarıyla yılda iki kez yapılması planlanmış ve bu durum ÖSYM'nin sınav takvimlerinde duyurulmuştu. Ancak son dönemde yaşanan uygulama sorunları üzerine takvimde revizyona gidildi.

Sınav dönemi çakışmaları sorun yarattı

ÖSYM tarafından TUS, YDUS, DUS ve EUS kapsamında toplam 7 sınav gerçekleştirilirken, bu sınavların sonuçlarıyla 20 farklı yerleştirme işlemi yapılıyor. Yerleştirme dönemlerinin diğer sınav tarihlerine denk gelmesi, adaylar açısından önemli mağduriyetlere yol açıyordu.

TUK'tan yeni sınav düzeni kararı

24 Eylül tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu kararına göre DUS ve YDUS'un yılda bir kez; TUS'un ise mevcut uygulamada olduğu gibi yılda iki kez yapılması uygun bulundu. Böylece takvimin daha düzenli işlemesi ve adayların mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor.

Kontenjanlarda değişiklik olmayacak

Bakanlık, DUS ve YDUS kapsamında eğitime alınacak öğrenci kontenjanlarının kapsamlı sağlık insan gücü planlaması doğrultusunda belirlendiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, sınav sayısındaki değişikliğin yıllık toplam kontenjanları etkilemeyeceği belirtildi.

Açıklama, "Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleriyle sona erdi.