SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
ESK Başkanı Taylan'dan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

ET ve Süt Kurumu (ESK) Başkanı Mücahid Taylan, hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci başlattım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 22:05, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 22:18
ESK Başkanı Mücahid Taylan, hakkında ortaya atılan iddianın açıkça bir manipülasyon olduğunu belerterek, "Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür. Sektörün de içinden gelen biri olarak; sahip olduğum bilgi ve birikimi görevim boyunca her daim sadece devletimin ve milletimin menfaatleri doğrultusunda kullandım-kullanacağım. Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci, bu açıklama dahil başlattım. İddia ettikleri gibi bir durum varsa ben de hukuk karşısında hesap vermeye hazırım. Çamur at izi kalsın şeklinde algı ve manipülasyon yaparak şahsımı ve görev yaptığım kurumumu hedef alanlara fırsat vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

