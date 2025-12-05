Gaziantep'te taciz, darp ve tehdit iddiasına ilişkin 3 tutuklama

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir masaj salonunda çalışan kadınları taciz eden kişilerin darp ve tehditle videolarını çektikleri, şantaj ve silahlı tehditle bu kişilerden para aldıkları tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, 2 tabanca, otomatik tüfek, 100 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin adreste arama yapması, tabanca, tüfek ve fişek ele geçirilmesi, zanlıların emniyete götürülmesi yer alıyor.