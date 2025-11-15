Şanlıurfa'da başıboş köpekler 5 koyunu telef etti

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde, besici Halil Akkuş'a ait ahıra giren sahipsiz köpekler, 5 koyunu telef etti.

Sabah hayvanlarını yemlemek için ahıra giren Akkuş, koyunlarını telef olmuş halde bulunca durumu jandarmaya bildirdi.

"Kız çocuğuna da saldırdılar"

Koyunlarının telef olması nedeniyle zarara uğrayan Akkuş, köpeklerin birkaç gün önce bir kız çocuğuna da saldırdığını belirterek, "Çocuklarımız ve hayvanlarımız tehlike altında. Can güvenliğimiz kalmadı. Yetkililer bu başıboş köpekleri bir an önce toplamalı ve acil önlem almalı" dedi.

Mahalle sakinleri köpek saldırıları nedeniyle korku yaşadıklarını aktardı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.