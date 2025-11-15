TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sırasında ortaya çıkan tablonun kendisini de şaşırttığını belirtirken, "Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum" dedi.

Hacıosmanoğlu, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, temiz futbol için kararlı olduğu belirtirken, kulüplere çağrı yaptıklarını, onların da kendi çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

"İşimiz 1 ayda biter"

TFF Başkanı, "Ben kendi önümü temizliyorum, kulüplere çağrı yaptık, onlara da 'siz kendi önünüzü temizleyin' dedik. Bizim işimiz 1 ayda biter" dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, çok sayıda futbolcunun bahis işine karıştığını ve ertelenen maçlar olduğunun hatırlatılması üzerine de "Onunla ilgili kulüplerle konuşuyoruz, planlama yapıyoruz, ilgili kurumlar kendi mecralar adil, adaletli bir şekilde uygulama yapıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemlerinin telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği vurgulandı.