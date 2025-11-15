Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına yönelik kendi yürüttükleri çalışmanın 1 ay içinde biteceğini söyledi.

Haber Giriş : 15 Kasım 2025 12:45, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 12:46
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sırasında ortaya çıkan tablonun kendisini de şaşırttığını belirtirken, "Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum" dedi.

Hacıosmanoğlu, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, temiz futbol için kararlı olduğu belirtirken, kulüplere çağrı yaptıklarını, onların da kendi çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

"İşimiz 1 ayda biter"

TFF Başkanı, "Ben kendi önümü temizliyorum, kulüplere çağrı yaptık, onlara da 'siz kendi önünüzü temizleyin' dedik. Bizim işimiz 1 ayda biter" dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, çok sayıda futbolcunun bahis işine karıştığını ve ertelenen maçlar olduğunun hatırlatılması üzerine de "Onunla ilgili kulüplerle konuşuyoruz, planlama yapıyoruz, ilgili kurumlar kendi mecralar adil, adaletli bir şekilde uygulama yapıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemlerinin telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği vurgulandı.

