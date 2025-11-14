Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
11. Yargı Paketi tamamlandı: Gelecek hafta TBMM'ye geliyor
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını belirterek, aksine karar sürelerini kısaltan, hizmet kalitesini artıran ve vatandaşın hak arama yollarını güçlendiren bir yapıya kavuşturulduğunu bildirdi.

14 Kasım 2025 14:14
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin hizmet kalitesini artırmak ve karar sürelerini kısaltmak hedefiyle yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, yetki alanı ve iş bölümünün mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından belirlendiği, ihtiyaçlara göre bu yapıların Bakanlığın onayıyla kurulup yeniden düzenlenebildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili kanun kapsamında faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Tam aksine, tüketicilerimize sunulan hizmetin daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir yapıda yürütülmesi amacıyla tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendirilmektedir."

"Daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış yapıya yönelik bir dönüşüm"

Açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, tüketiciye sunulan hizmet kalitesinin artırılması, karar alma sürelerinin daha da kısaltılması, uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi gibi gerekçelerle hakem heyetlerinin il merkezlerinde, ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, büyükşehir statüsündeki 19 ilde, tüketici hakem heyetlerinin il merkezlerinde birleştirilmesi amacıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren yetki alanları yeniden düzenlendiği, toplam 170 tüketici hakem heyetinin karar mercisi olarak yetkilendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici hakem heyetleri kapatılmamıştır. İl merkezlerinde karar mercisi olarak yeniden yapılandırılmıştır. İlçe kaymakamlıklarında başvuru ve irtibat noktaları hizmet vermeye devam etmektedir. Tüketicilerimiz tüm il ve ilçelerde, eskiden olduğu gibi başvurularını yapmaya devam edebilecek, tüm bu başvurular il merkezlerindeki heyetlerimiz tarafından karara bağlanacaktır. Düzenleme, hakem heyetlerinin kapatılmasına ilişkin bir uygulama değil, karar süreçlerinin tek merkezden daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış bir yapıyla yürütülmesine yönelik bir dönüşümdür."

Açıklamada, 2018'de gerçekleştirilen benzer bir yapılanmada herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, aksine süreçlerin iyileştiği hatırlatılarak, 2017'de 174 gün olan ortalama karar süresinin 2024'te yaklaşık 98 güne düştüğü aktarıldı.

Bu sonucun, yeniden yapılandırma çalışmalarının tüketici yararına işlediğine yönelik güçlü bir gösterge olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan düzenlemeyle tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Aksine, karar alma sürelerinin daha da kısalması ve uygulama birliğinin artması beklenmektedir. Sistem esnek bir yapıya sahiptir. İş yükü artması halinde, tüketici hakem heyeti sayısı Ticaret Bakanlığımızın onayıyla her zaman artırılabilecektir. Bakanlık olarak, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir kayba uğramaması için tüm tedbirler alınmıştır. Uygulamada yeni ihtiyaçların doğması halinde gerekli ilave adımlar da derhal hayata geçirilecektir."

