Bakan Güler'den şehit ailelerine taziye ziyareti

Ziyaretlerde Yaşar Güler'in beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Bakan Güler, Ballıkpınar'daki ziyaretinin ardından şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ankara Mamak'taki evini de ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara Ballıkpınar'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

