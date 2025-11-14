DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Muş'ta eve silahlı saldırıda 2 gözaltı

Muş'ta bir eve silahla ateş açılması üzerine düzenlenen operasyonda, baba ve oğlu gözaltına alındı; evde otomatik av tüfeği, AK-47 ve çok sayıda fişek bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 21:16, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 21:25
Muş'ta eve silahlı saldırıda 2 gözaltı

Muş Valiliği, S.B. isimli bir vatandaşın evine iki el ateş edildiğini bildirerek jandarmadan yardım istediğini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin başlattığı araştırmalar sonucunda, saldırının aynı köyde yaşayan N.B. ve oğlu A.B. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) eşliğinde şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada;

1 adet seri numarası bulunmayan otomatik av tüfeği

1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek

4 adet AK-47 şarjörü

31 adet 7.62 mm fişek

ele geçirildi. N.B. gözaltına alındı.

KAÇAK ZANLI YAKALANDI

Olay sonrası kaçan A.B.'nin yakalanması için JASAT, İstihbarat Şube, Asayiş Komando ve Yaygın Karakol ekipleri ortak operasyon düzenledi. Titiz çalışmalar sonucunda A.B.'nin saklandığı adres tespit edilerek yakalandı.

Her iki şüpheli de gözaltına alınarak haklarında tahkikat başlatıldı.

