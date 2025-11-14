Muş'ta eve silahlı saldırıda 2 gözaltı

Muş Valiliği, S.B. isimli bir vatandaşın evine iki el ateş edildiğini bildirerek jandarmadan yardım istediğini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin başlattığı araştırmalar sonucunda, saldırının aynı köyde yaşayan N.B. ve oğlu A.B. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) eşliğinde şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada;

1 adet seri numarası bulunmayan otomatik av tüfeği

1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek

4 adet AK-47 şarjörü

31 adet 7.62 mm fişek

ele geçirildi. N.B. gözaltına alındı.

KAÇAK ZANLI YAKALANDI

Olay sonrası kaçan A.B.'nin yakalanması için JASAT, İstihbarat Şube, Asayiş Komando ve Yaygın Karakol ekipleri ortak operasyon düzenledi. Titiz çalışmalar sonucunda A.B.'nin saklandığı adres tespit edilerek yakalandı.

Her iki şüpheli de gözaltına alınarak haklarında tahkikat başlatıldı.