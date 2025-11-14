Ordu'da 25 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yakalanan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi; mahkeme 1 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderirken, diğer şüphelinin adli süreci devam ediyor.

Araçta ve araçta bulunan 2 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda poşetler içinde 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım 2025 tarihinde teknik ve fiziki takibin ardından doğu illerinden batı illerine seyir halinde olan şüpheli bir aracı durdurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net