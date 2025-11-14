Ordu'da 25 kilo metamfetamin ele geçirildi
Ordu'da, doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatı yapan bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım 2025 tarihinde teknik ve fiziki takibin ardından doğu illerinden batı illerine seyir halinde olan şüpheli bir aracı durdurdu.
ARAÇTA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU
Araçta ve araçta bulunan 2 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda poşetler içinde 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI
Yakalanan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi; mahkeme 1 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderirken, diğer şüphelinin adli süreci devam ediyor.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada,
"Suçta kibirlenenlere asla müsaade edilmeyecek, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"ifadeleriyle uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını duyurdu.