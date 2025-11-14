Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!

Türkiye'de yabancıların bu yılın ocak-ekim döneminde İstanbul, Antalya, Mersin, Sakarya, Yalova, Aydın ve Bursa'da aldığı konutlar, yıllık bazda azalırken Ankara ve Muğla'da artış kaydetti.

Ülke genelinde ocak-ekim döneminde 1 milyon 293 bin 33 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde konut satışı 1 milyon 112 bin 374 olarak kaydedilmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 16,2 yükseldi.

Bu dönemdeki konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlarda gerileme görüldü.

Yabancılara geçen yılın 10 ayında 19 bin 212 konut satılırken bu yılın aynı döneminde yüzde 11,3 azalışla 17 bin 50 satış gerçekleştirildi.

Satışlar, yıllık bazda Bursa'da yüzde 30,1 azaldı

Yabancılara konut satışının yıllık bazda azaldığı iller de dikkati çekti. Buna göre Antalya'da yabancılara Ocak-Ekim 2024'te 6 bin 740 konut satılırken bu yılın aynı dönemindeki satış yüzde 15,9 azalışla 5 bin 666 oldu.

Yabancılar, geçen yılın 10 ayında İstanbul'dan 6 bin 703 konut aldı. Böylelikle yabancıların bu ilden aldıkları konut sayısı, yıllık bazda yüzde 6,5 gerileyerek 6 bin 266'ya düştü.

Mersin'de ise ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 azalarak 1352'ye geriledi.

Yabancılara 10 ayda yapılan satışlar, yıllık bazda Sakarya'da yüzde 4,1, Yalova'da yüzde 16, Aydın'da yüzde 14,8 ve Bursa'da yüzde 30,1 azalış gösterdi.

Ankara'da yabancılara 10 ayda 621 konut satıldı

Aynı dönemde Ankara ve Muğla'da ise yabancılara konut satışında artış görüldü. Yılın 10 ayında yabancılara satışlar, geçen yılın ocak-ekim dönemine kıyasla Ankara'da yüzde 24,9 artarak 621, Muğla'da da yüzde 8 yükselerek 323 oldu.

Yabancılara bu yılın ve geçen yılın ocak-ekim dönemlerinde yapılan konut satışları şöyle: