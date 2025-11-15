Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor

Endeksa'nın raporuna göre, Türkiye genelinde kiralar ekim ayında yüzde 28,7 artarken, konut fiyatlarının en çok artığı iller Diyarbakır, Çanakkale ve Samsun oldu. Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, "Ekim ayında satış adetlerinde küçük bir gerileme görülse de yılın ilk 10 ayında kaydedilen yüzde 16,2'lik artış, konut talebinin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor" dedi.

Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor

Endeksa, Ekim 2025 Konut Değer Raporunu açıkladı. Raporda Türkiye'de kiraların ekim ayında yıllık bazda yüzde 28,7 arttığı görülürken, satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 29,2, aylık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

Enflasyon etkisi göz önüne alındığında fiyatlar bir yılda reel olarak yüzde 2,9 aylık bazda ise yüzde 0,4 düştü. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 36 bin 223 TL iken, ortalama konut fiyatı ise 4,5 milyon TL oldu. Konut yatırımının geri dönüş süresi 13 yıl olarak hesaplandı.

Konut satış adetlerine baktığımızda ekim ayında 164 bin 306 konut satıldığı görülüyor. Bu rakam ile konut satış adedi geçen senenin ekim ayına göre yüzde 0,5 oranında düşüş göstermiş oldu. 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ise konut satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti. Geçen senenin Ocak-Ekim dönemi ile karşılaştırıldığında, en dikkat çekici artışın yüzde 64,0 ile ipotekli (kredili) konut satışlarında olduğu görülüyor.

Konut talebi güçlü seyrini koruyor

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, rapora ilişkin şunları söyledi:

"Ekim ayında satış adetlerinde küçük bir gerileme görülse de yılın ilk 10 ayında kaydedilen yüzde 16,2'lik artış, konut talebinin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor. 2025 sonunda konut satışlarının 1,5 milyon adedin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Buna karşın fiyat tarafında daha dengeli bir görünüm var. Konut satış fiyatları yıllık bazda nominal olarak yükselse de enflasyondan arındırıldığında Şubat 2024'ten beri reel gerileme devam ediyor; kira piyasasında da benzer bir eğilim görüyoruz. Bu tablo, pandemiden sonraki hızlı değer artışlarının ardından piyasanın normalleştiğini, yatırım amaçlı alımların yerini kullanıcı odaklı talebin aldığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde faiz indirimleri ve kredi maliyetlerindeki düşüş, talebi destekleyerek fiyatların reel anlamda yeniden yukarı yönlü hareketine zemin hazırlayabilir."

En fazla değer artışı olan iller

Endeksa verilerine göre, ekim ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yatırımcıya en çok kazandıran şehirler sırasıyla Diyarbakır, Çanakkale ve Samsun oldu. Diyarbakır'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 54,6 artarken enflasyon etkisinden arındırıldığında artış oranı yüzde 16,1 olarak hesaplandı. Bu ilde ortalama konut metrekare satış fiyatı 29 bin 954 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 4,6 milyon TL. Çanakkale'de konut satış fiyatlarında nominal değer artışı yüzde 42,0 reel değer artışı ise yüzde 6,7 oldu. Bu ilde ortalama konut metrekare satış fiyatı 48 bin 335 TL, ortalama konut fiyatı ise 5,7 milyon TL. Samsun'da ise konut satış fiyatlarında nominal değer artışı yüzde 41,2 iken reel değer artışı yüzde 6,1 seviyesinde. Samsun'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 31 bin 42 TL, ortalama konut fiyatı 3,7 milyon TL oldu.

En çok konut satışının olduğu şehirler

En çok konut satışının olduğu ilk 30 içinde satılık konut fiyatlarının bir yılda en az yükseldiği iller ise sırasıyla Hatay, Muğla ve Aydın oldu. Hatay'da satılık konutların fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 yükselirken enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlar reel olarak yüzde 13,8 geriledi. Hatay'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 24 bin 691 TL, ortalama konut fiyatı ise 3,7 milyon TL. Muğla'da ise satış fiyatları nominal olarak yüzde 20,6 yükselirken reel olarak yüzde 9,3 oranında düşüş gösterdi. Türkiye genelindeki en yüksek gayrimenkul fiyatlarına sahip olan Muğla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 75 bin 788 TL, ortalama konut fiyatı ise 9,8 milyon oldu. Aydın'da konut satış fiyatları nominal olarak yüzde 23,2 yükselirken reel olarak yüzde 7,4 düştü. Bu ilde ortalama konut metrekare satış fiyatı 48 bin 461 TL, ortalama konut fiyatı ise 6,5 milyon TL.

4 büyük şehir arasında Ankara fiyat artışında birinci

Türkiye'nin en büyük 4 ili arasında satılık konut fiyatlarının bir yılda en fazla yükseldiği il Ankara oldu. Ankara'da nominal fiyat artışı yüzde 37,1 olurken, reel bazda yüzde 3,0'lık bir artış yaşandı. Başkentte konut metrekare fiyatı 32 bin 459 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 4,2 milyon TL'ye yükseldi. İstanbul'da fiyatlar nominal olarak yüzde 29,8 artarken enflasyon etkisinden arındırıldığında fiyatlarda yüzde 2,4 düşüş gözlendi. İstanbul'da konut metrekare fiyatı 55 bin 181 TL, ortalama konut fiyatı ise 6,3 milyon TL oldu. İzmir'de satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 27,8 nominal artış gösterirken reel olarak yüzde 3,9 geriledi. İzmir'de ortalama konut metrekare fiyatı 46 bin 902 TL, ortalama konut fiyatı ise 5,9 milyon TL olarak kaydedildi. Bursa'da ise yıllık nominal değişim yüzde 27,0 olurken reelde yüzde 4,6 düşüş yaşandı. Bu ilde ortalama metrekare fiyatı 31 bin 73 TL, ortalama satış fiyatı ise 4 milyon TL.

Türkiye genelinde kiralar yüzde 28,7 arttı

Endeksa'nın güncel verilerine göre, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 28,7 yükselirken aylık bazda ise yüzde 0,5 düşüş gösterdi. Enflasyon etkisinden arındırılmış verilere göre kiralar bir yılda reel olarak yüzde 3,2, bir önceki aya göre ise reelde yüzde 3,3 düşüş kaydetti. Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare kira fiyatı 229 TL, ortalama kira ise 24 bin 923 TL seviyesinde.

