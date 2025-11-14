MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bursa'da iş yeri sahibi dükkanına defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı

İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kebapçıya gece saatlerinde birden fazla kez girerek hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Son olayda iş yeri sahibinin fark edip peşine düştüğü hırsız, kısa kovalamacanın ardından kaçmayı başardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 18:23, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 18:24
Bursa'da iş yeri sahibi dükkanına defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'akıllara durgunluk veren' hırsızlık...

Olay, 12 Kasım saat 05.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir kebapçıda yaşandı.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

İş yeri sahibi, son günlerde kasada sürekli eksik para olduğunu fark edince güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

HIRSIZLIĞIN SİSTEMATİK OLDUĞUNU ANLADI

Görüntülerde, sabah 05.00 sıralarında iş yerine gizlice giren bir şüphelinin kasadaki paraları çaldığı ortaya çıktı.

Yapılan geriye dönük incelemede, aynı kişinin defalarca dükkana girerek hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

KOVALADI AMA YAKALAYAMADI

Durumu fark eden iş yeri sahibi, hırsızın sık sık girdiği saatlerde dükkanda pusu kurdu.

Şüphelinin yeniden içeri girdiği anda harekete geçen esnaf, sopayla onu yakalamaya çalıştı.

Ancak kısa süreli kovalamacada hırsız, kaçarak izini kaybettirdi.

"FARKEDİNCE PUSU KURDUK"

Yaklaşık 50 bin liralık zarara uğradığını belirten işyeri sahibi Soner Özen,

"Günlerdik kasa kontrollerini yaparken fark ettim ki bozuk paraların bir kısımları ortadan hep kayboluyor. Güvenlik kameralarını izlediğimiz sırada 15-16 yaşındaki bir çocuğun köşe camdaki kilit noktasına eliyle zedeleyip rahat bir şekilde açtığını fark ettik.

Paraları aldıktan sonra tekrardan oraya aynı şekilde kapatıp iz bırakmadan kaybolduğunu fark edince bizde pusuyu kurduk. Gelince bu sefer camların açık olmadığını gördü, giderken o anda yakalamaya çalıştım. Çok bu konularda profesyonel tebrik ederim, bayağı hızlı kaçıyor.

Çocuğun kim olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla 100'e yakın iş yerine girmişliği var. Yine ucuz kurtuldu ama şahsı biliyoruz artık Çocuk Büro'nun da haberi var. Ama bizim istediğimiz bir şey var. Böyle bir iş yerine musallat olanların geri salınması hoş değil. Ya başımızı belaya soksa. Gelip iş yerimizi yaksa ne olacak?"

dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

