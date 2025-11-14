Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal hesabından Ahıska Türklerinin sürgün edilmelerinin 81. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "14 Kasım 1944'te yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü'nün ata vatanından sürgün edilmesinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.