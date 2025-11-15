Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kontrollü açıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Malatya'nın Hekimhan ve Sivas'ın Kangal ilçeleri arasında etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolunda zincirli araçların geçişine izin veriliyor.
Tır ve kamyonların geçişine ise izin verilmiyor.
Malatya-Sivas kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılırken bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.