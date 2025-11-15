Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kontrollü açıldı

Malatya-Sivas kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılırken bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Tır ve kamyonların geçişine ise izin verilmiyor.

Malatya'nın Hekimhan ve Sivas'ın Kangal ilçeleri arasında etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolunda zincirli araçların geçişine izin veriliyor.

