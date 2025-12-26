Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Fidan, Mısırlı, Suudi ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 22:38, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 22:39
Bakan Fidan, Mısırlı, Suudi ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı. Bakan Fidan'ın, ABD Başkanı Trump'ın Afrika'dan Sorumlu Danışmanı Massad Boulos ile yaptığı telefon görüşmesinde de Somali konusu değerlendirildi.

