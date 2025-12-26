Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Akdeniz Üniversitesi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında imzalanan maaş promosyon ihalesinde, kamu üniversiteleri tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı. 121 bin TL'lik rekor teklif ile sonuçlanan ihale sonrası açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, ödemelerin tek seferde ve en geç 26 Aralık tarihinde (bugün) personelin hesabına yatacağını duyurdu. Dev anlaşmadan 7 bin 73 personel ile birlikte 389 intörn öğrenci de faydalanacak.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 16:53, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 16:55
Akdeniz Üniversitesi maaş promosyon ihalesinde TEB 121 bin TL ile en yüksek teklifi yaptı. Bu tutar aynı zamanda Türkiye'deki kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek promosyon miktarı oldu.
Prof. Özkan: En iyi promosyonu almış durumdayız
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan uzun zamandan beri promosyon görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, "Bildiğim kadarıyla kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyonu almış durumdayız" dedi.
"Bir seferde 121 bin TL hesaplara yatacak"
Promosyon ödemelerinin en geç 26 Aralık tarihinde hesaplara yatacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir seferde 121 bin TL hesaplara yatacak. 7 bin 73 personelimiz, 389 intörn öğrencimiz bu promosyonu alacak" dedi.