PAYCO'ya yönelik 2. dalga operasyonunda 15 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 21:05, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 21:07
Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen rapor incelenmiş ve her iki raporda da yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı belirlenmişti.

PAYCO ödeme sistemleri soruşturması genişletildi: 28 gözaltı

Örgüt hiyerarşisi içerisinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce iki dalga operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 92 banka hesabı ile toplam 620 milyon TL değerinde; 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç, 32 arsa ve tarlaya el konulmuştu.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli il jandarma komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Savcılık, 21 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

