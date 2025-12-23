PAYCO ödeme sistemleri soruşturması genişletildi: 28 gözaltı
PAYCO ödeme sistemlerine yönelik soruşturma genişletildi. Yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli daha gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 09:17, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 09:17
Örgüt hiyerarşisi içerisinde aktif rol alan şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.
Daha önce de 5 Aralık'ta şirkete yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
Şüphelilere ait mal varlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konulmuştu.