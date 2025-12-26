MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Malatya'da DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, yeni yılda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü destekçisi İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalanarak tutuklandı.

26 Aralık 2025
MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı döneminde Türkiye'de eylem/saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Şahsın yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonla Burtakuçin Malatya'da gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ'a ait yazılımlar, örgütün sözde bayrak ve flama görselleri, motivasyon amaçlı kullanılan ve örgüte katılımı teşvik eden ses dosyaları, DEAŞ mensupları ve yöneticilerine ait görsel ve videolar ile örgütsel görüşmelere dair içeriklerin bulunduğu tespit edildi.

Malatya'da yakalanarak gözaltına alınan İbrahim Burtakuçin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

