Bakan Memişoğlu: Türkiye yükselen bir sağlık markasıdır

Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Türkiye yükselen bir sağlık markasıdır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, dünyada en nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu yükselen bir sağlık markasıdır. Bu itibarı zedelemeye çalışan hiçbir yapıya asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 23:55, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 23:57
Yazdır
Bakan Memişoğlu: Türkiye yükselen bir sağlık markasıdır

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmadaki, "Sağlık hizmeti doğrudan insan hayatına taalluk eden bir meseledir. İhmalin, özensizliğin, tedbirsizliğin veya hatanın bedelini kişi burada ya yaşamını ya da sağlığını kaybedip gider. Nitekim buna dair müessif haberlere zaman zaman rastlıyoruz. Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi vatandaşların ve misafirlerin sağlık hizmetlerine güvenli erişiminin en temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Türkiye, dünyada en nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu yükselen bir sağlık markasıdır. Bu itibarı zedelemeye çalışan hiçbir yapıya asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz mevzuat düzenlemeleri ve altyapı güçlendirme çalışmalarımızla, kamu, özel ve üniversite ayrımı yapmaksızın hastanelerin tüm hizmet alanlarında denetimlerimizi şeffaf, bilimsel veriye ve risk yönetimine dayalı, yapay zeka destekli ileri bilişim sistemleriyle takip ediyor, bu alandaki faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, milletimize en güvenli ve nitelikli sağlık hizmetlerini sunmak, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmek için durmadan çalışmaya, üretmeye ve güçlenmeye devam ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber