ABB'ye ait barınakta köpeklerin itlaf edildiği iddiası

ABB'ye ait olduğu iddia edilen bir barınakta, köpeklerin itlaf edilerek çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğuna ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından görüntü paylaşıldı.

ABB'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen bir soğuk hava deposuna ilişkin görüntülerin, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Paylaşılan video incelendiğinde, görüntülerde Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğuna dair kurumumuzu temsil eden herhangi bir tabela, levha, amblem ya da logonun bulunmadığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyemize ait yerleşkede bulunan depolar, güvenlik birimlerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmiş, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Hiçbir soru işaretine mahal vermemek adına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş söz konusu videoyu ihbar kabul ederek gerekli incelemelerin yapılması için Teftiş Kuruluna soruşturma talimatı vermiştir."