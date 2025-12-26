Ankara'da kaza: Genç çift ile 3 aylık bebekleri öldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yoldan çıkıp yaklaşık 10 metreden yuvarlanan otomobildeki Mahir Çanak (27) ile eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 18:48, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 21:10
M.Ç. idaresindeki 06 KGP 14 plakalı otomobil, Acısu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile eşi P.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.