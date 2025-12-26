Üç ilde 68 markette 67 mevzuata aykırı ürüne idari işlem uygulandı

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sadece Uşak, Muğla ve Aydın'da. Sadece bir günde. Sadece market denetimlerinde. 68 market denetlendi. Bin 624 ürün ve fiyat etiketi tek tek incelendi. 67 üründe mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldı. Sahadayız" ifadelerini kullandı.