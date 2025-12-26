Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,8410 42,8420 42,8800 42,8810 Avro 50,6050 50,6060 50,6690 50,6700 Sterlin 57,9880 57,9980 58,0670 58,0770 İsviçre frangı 54,5010 54,5110 54,5090 54,5190 ANKARA ABD doları 42,8110 42,8910 42,8500 42,9300 Avro 50,5650 50,6450 50,6290 50,7090 Sterlin 57,9280 58,1380 58,0070 58,2170