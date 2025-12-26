Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 42,88 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 17:26, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,8410
|42,8420
|42,8800
|42,8810
|Avro
|50,6050
|50,6060
|50,6690
|50,6700
|Sterlin
|57,9880
|57,9980
|58,0670
|58,0770
|İsviçre frangı
|54,5010
|54,5110
|54,5090
|54,5190
|ANKARA
|ABD doları
|42,8110
|42,8910
|42,8500
|42,9300
|Avro
|50,5650
|50,6450
|50,6290
|50,7090
|Sterlin
|57,9280
|58,1380
|58,0070
|58,2170