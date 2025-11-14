MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!

BDDK haftalık bültenindeki verilere göre, 7 Kasım haftasında ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı altı yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 18:09, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 17:57
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenden BloombergHT'nin derlediği verilere göre, ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı altı yılın en yüksek seviyesine çıktı.

7 Kasım ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, yaklaşık 27 milyar 317 milyon lira artışla 21 trilyon 608 milyar 172 milyon liraya çıktı. Toplam mevduat da bankalar arası dahil 366 milyar 212 milyon lira azaldı ve 25 trilyon 5 milyar 327 milyon TL oldu.

13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme; geçen hafta ticari kredilerde yüzde 20,6 ile yatay seyrini sürdürürken, tüketici kredi büyümesi de hız kesti. Bir önceki hafta olan 31 Ekim'de yüzde 48,8 olan tüketici kredi büyümesi, 7 Kasım haftasında yüzde 46,9 oldu.

Tüketici kredilerinde artış

Tüketici kredileri toplamı, 2 trilyon 702 milyar 177 milyon liraya çıkarken, bu tutarın 647 milyar 261 milyon TL'si (%23,95'i) konut, 48 milyar 932 milyon lirası (%1,81'i) taşıt ve 2 trilyon 5 milyar 985 milyon lirası (%74,23'ü) ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 742 milyon lira artarak 3 trilyon 229 milyar 284 milyon lira oldu.

Takibe dönüşüm oranı 6 yılın zirvesinde

7 Kasım haftasında ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı altı yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 428 milyon lira artışla 541 milyar 944 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 396 milyar 483 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 563 milyon lira artarak 4 trilyon 652 milyar 238 milyon lira oldu.

