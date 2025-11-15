Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 10:00, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 09:54
Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı'nın, NSosyal hesabından KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümüne paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıslı Türklerin 1963'ten bu yana verdiği egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü, milli davamızın en önemli simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik yapıcı ve kararlı çabalarını sürdürecektir. Bu onurlu günde büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerinin gurur ve coşkusunu paylaşıyoruz. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri olan merhum Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı şükran ve saygıyla yad ediyor, bu uğurda şehit olan Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz."

