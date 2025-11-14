Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
11. Yargı Paketi tamamlandı: Gelecek hafta TBMM'ye geliyor
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma

Fatih'te anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan seyyar midyeci Y.D'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E'nin "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından 2, lokum satışı yapan F.T'nin "taksirle yaralama" suçundan bir kaydının bulunduğu belirlendi.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 11 Kasım sabahı konakladıkları otelden ayrılan ailenin 14.20 civarında Ortaköy'deki seyyar midye tezgahında midye yedikleri, 14.40 sıralarında yakın noktadaki G.M.T. isimli yiyecek işletmesine geçtikleri, anne ve kızının çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yedikleri, ailenin 15.17 civarında buradan çıktıkları, 18.30 sularında Fatih'teki H.S.B. isimli işletmeden lokum alıp akşam saatlerinde otele döndükleri belirlendi.

Ailenin 12 Kasım 11.16 sıralarında otelden çıktığı ve tedavi amaçlı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gittikleri, anne-babaya diyare ve gastroenterit tanısı konularak tedavi uygulandığı, çocuklara da Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulantı ve istifradan dolayı ilaç tedavisinin yapıldığı, saat 15.40 sıralarında hastaneden ayrılarak kaldıkları otele dönen ailenin aynı gün başka çıkış yapmadıkları anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında 13 Kasım 02.20 sıralarında annenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine otele ambulans geldiği, daha sonra ailenin hastaneye sevk edildiği belirlendi.

Otel odasındaki olay yeri inceleme çalışmalarında 2 kusmuk örneği ve bir miktar lokum incelenmek üzere alındı.

Şüpheliler, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındı

Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D'nin "tanık" olarak ifadeleri alındı.

Seyyar midye satıcısı Y.D'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E'nin "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından 2, lokum satışı yapan F.T'nin de "taksirle yaralama" suçundan bir kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin olaya ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Beşiktaş Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince, mağdur ailenin yemek yedikleri yerlerden alınan gıda numunelerinin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Konuyla ilgili tespit edilen diğer kişilerin de tanık olarak bilgilerinin alındığı kaydedildi.

Gözaltındaki 4 şüphelinin, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da hastaneye gittikleri, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

