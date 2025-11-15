Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Şarkıcı Güllü soruşturması genişliyor: İkinci savcı görevlendirildi

Güllü'nün ölümünden sonra kızının yazışmaları ve soruşturmada kritik ve sürpriz tespitlere ulaşılması üzerine ikinci bir savcı görevlendirilerek soruşturma genişletildi.

Haber Giriş : 15 Kasım 2025 12:34, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 12:36
Şarkıcı Güllü soruşturması genişliyor: İkinci savcı görevlendirildi

Şarkıcı Güllü ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü sanatçı, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

KIZI HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEM OLDU

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un olay sırasında evde olan kızı Tuğyan Gülter hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşuldu.

Daha cenaze töreni yapılmadan ortaya atılan iddialarla bilikte Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddiaları yalanlayan Güllü'nün çocukları, haklarında iddiaları ortaya atanlar için suç duyurusunda bulunarak yapılan haberlere de tepki gösterdi.

"BENİ ANNEMDEN KURTAR, ÖLMÜYOR"

Tüm bu tartışmalar en hararetli şekilde devam ederken konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Bircan D. ve Çağrı K.'nin, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında verdiği ifadeler ortaya çıktı.

İfadeyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında daha önce WhatsApp mesajları ortaya çıktı.

Konuşmalarda Gülter'in annesi için 'ölmüyor', 'ölsün', 'beni annemden kurtar' gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.

ADLİ TIP RAPORUNDA KRİTİK BULGULAR

İlerleyen soruşturmada Bursa Adli Tıp Kurumu'nun 26 Eylül'de yaşanan olayın ardından evdeki kamera kayıtları üzerinde yaptığı ön incelemede bazı kritik ve sürpriz tespitlere ulaşıldı.

Başsavcı Öksüz'ün soruşturmayı büyütme kararı da işte bu ön bulgular üzerine oluştu.

İKİNCİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Hem yeni bulgular hem de Gülter'in konuşmalarının ortaya çıkmasından sonra soruşturma derinleşiyor.

Bu kapsamda Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı derinleştirerek ikinci bir savcıyı daha görevlendirdi.

