Hakan Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 17:55, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 17:56
Hakan Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere Bakan Hakan Fidan, önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

BARRACK VE GORKA'YI KABUL ETTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede Suriye'deki son durumun ele alındığı, Gazze'deki ateşkes gibi bölgesel konuların değerlendirildiği belirtiliyor.

