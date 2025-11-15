15 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü törenleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Tebrikleri Kabulü Programı'na, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törene ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Resmi Geçit Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Tebrik Kabulü, Resmi Geçit Töreni programlarına katılacak, Erhürman ile görüşecek ve KKTC Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Yenimahalle-Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ankara İl Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü törenleri düzenlenecek.

(Lefkoşa)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa'da ağırlayacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Bursa/20.00)

2- Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumu başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına, Bursaspor Basketbol-Aliağa Petkimspor, Mersinspor-Türk Telekom, Karşıyaka-Glint Manisa Basket maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Mersin/15.30/İzmir/18.00)

4- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları başlayacak. Rize Belediyespor-İstanbul Gençlikspor, Güneysu-Köyceğiz Belediyespor, Spor Toto-Altınpost Giresunspor, Ankara Hentbol-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçları oynanacak.

(Rize/14.00/17.00/Ankara/18.00/20.00/İstanbul/19.00)

5- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AEK takımına konuk olacak.

(Atina/19.00)

6- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

7- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.