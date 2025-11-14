Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
11. Yargı Paketi tamamlandı: Gelecek hafta TBMM'ye geliyor
11. Yargı Paketi tamamlandı: Gelecek hafta TBMM'ye geliyor
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, COINO Kripto Varlık Platformu A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. MASAK raporunda, şirketin 2024 Temmuz - 2025 Mayıs ayları arasında hesaplarına giren paranın 11 milyar TL'yi aştığı ve yaklaşık 13.9 milyar TL tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Mağduriyet yaşanmaması için COINO A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 10:32, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 10:33
Yazdır
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'ye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ve yakınlarına ait 637 milyon TL değerinde araç ile taşınmaza ve COİNO A.Ş dahil olmak üzere 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu. Öte yandan COİNO A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişinin yaklaşık 211 milyon TL, 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki toplam para girişinin 11 milyarın üzerinde olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şirketin yaklaşık 13.9 milyar TL tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı da belirlendi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 kişiden 645'i hakkında 'yasa dışı bahis', 'dolandırıcılık', 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı tespit edildi. Şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında da aynı suçlardan soruşturma ve kovuşturmalar bulunduğu belirlendi.

Yapılan tespitler sonucu, 'yasadışı bahis', 'dolandırıcılık' ve 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve tüzel kişiler hesaplarından COİNO A.Ş isimli şirkete yatırıldığı ve şirkete yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platforma bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu şekilde suç gelirlerini yurtdışına çıkararak 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 17, Hatay'da 1, Kocaeli'nde 1, yurtdışında 1 ve cezaevinde olan 2 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, yurtdışında bulunan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait 637 milyon TL değerinde 10 adet araç, 7 adet taşınmaz ve COİNO A.Ş dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu. Ayrıca COİNO Anonim Şirketi'ne gerçek kullanıcıların bulunması ihtimali nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber