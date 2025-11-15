Bakan Yumaklı, şehit pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 07:45, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 07:59
Yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki baba evini ziyaret eden Bakan Yumaklı, şehidin ailesi ve yakınları ile görüştü.
Aileye taziyelerini ileten Yumaklı'ya ziyareti sırasında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan eşlik etti.