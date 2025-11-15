Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün artmasıyla akaryakıtta tabela değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 08:13, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 08:13
Brent petrol fiyatları Ukrayna-Rusya savaşın küresel enerji arzına yönelik belirsizliği artırmasıyla yükselişe geçti. Ukrayna'nın Rus petrol limanlarına yönelik dron saldırıları Brent petrol fiyatını artırdı.
BENZİNE ZAM GELDİ
Yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi.
İşte 15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 54.89 TL
- Motorin: 57.63 TL
- LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 54.73 TL
- Motorin: 57.49 TL
- LPG: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 55.76 TL
- Motorin: 58.65 TL
- LPG: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 56.09 TL
- Motorin: 58.99 TL
- LPG: 27.53 TL