Belediyenin memur alımında eğitim fakültesi kararı
Ağrı Tutak Belediyesi, memur alımında sosyal bilgiler öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği bölümlerine şans verdi!
Belediyenin personel temini politikası yerelden karşılamaya öncelikli olduğu
için özellikle büroda görev yapan kadrolara yönelik ilan şartlarında eşyanın
tabiatına aykırı olarak farklı bölümlerden mezun olmuş kişilere yer verdiklerini
sıklıkla görüyoruz.
Örneğin, Ağrı Tutak Belediyesi de kamuoyuna duyurduğu ve Aralık ayında başvurularını alacağı Memur kadrosunda İİBF mezunlarına şans vermek yerine Eğitim Fakültesinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği programlarına yer verdiğini görüyoruz.
Eğitim Fakültesi mezunlarının öğretmenlik hayallerinin Ağrı Tutak Belediyesi
bünyesinde Memur olarak son bulması ülkemiz adına üzücü bir durum olarak ifade
etmeliyiz.
Her geçen yıl öğretmen alımlarının azalması ve beraberinde getirilen yeni düzenlemeler,
Eğitim Fakültesi mezunlarını çaresizlikle başka hayallere itmek durumunda kalmıştır.
Umuyoruz, ehliyet ve liyakat temelli bir personel politikasını en küçük belediyeden en büyük kamu kurumuna yansıtabildiğimiz günleri görebiliriz.