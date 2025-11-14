Belediyenin memur alımında eğitim fakültesi kararı

Belediyenin personel temini politikası yerelden karşılamaya öncelikli olduğu için özellikle büroda görev yapan kadrolara yönelik ilan şartlarında eşyanın tabiatına aykırı olarak farklı bölümlerden mezun olmuş kişilere yer verdiklerini sıklıkla görüyoruz.

Örneğin, Ağrı Tutak Belediyesi de kamuoyuna duyurduğu ve Aralık ayında başvurularını alacağı Memur kadrosunda İİBF mezunlarına şans vermek yerine Eğitim Fakültesinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği programlarına yer verdiğini görüyoruz.



Eğitim Fakültesi mezunlarının öğretmenlik hayallerinin Ağrı Tutak Belediyesi bünyesinde Memur olarak son bulması ülkemiz adına üzücü bir durum olarak ifade etmeliyiz.



Her geçen yıl öğretmen alımlarının azalması ve beraberinde getirilen yeni düzenlemeler, Eğitim Fakültesi mezunlarını çaresizlikle başka hayallere itmek durumunda kalmıştır.



Umuyoruz, ehliyet ve liyakat temelli bir personel politikasını en küçük belediyeden en büyük kamu kurumuna yansıtabildiğimiz günleri görebiliriz.