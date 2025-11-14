Akran zorbalığı magandalığa döndü

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda bulunan bir parkta geçtiğimiz pazar günü bisiklet süren 13 yaşındaki Orkun S., başka çocuklar tarafından gasp edilmek istendi. Bisikletini vermemek için direnen çocuk, bacağından bıçaklandı.

Kanlar içinde kalan Orkun çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Orkun, 3 günlük tedavi sonrası taburcu edildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren çocukları yakalamak için çalışma başlattı.



Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Orkun'un ağabeyi Onur S. parkta güvenlik önlemi alınmamasına tepki gösterdi: "Benim evim buraya 5 dakika uzaklıkta. Burası Arnavutköy'ün tam ortasında bir yer. Parkın içini gören bir tane bile kamera yok. Esnafı gezdiğimizde, burada aynı olayların defalarca yaşandığını, saldırganların bulunamadığını söylüyorlar. Bu kişilerin rahatlıkla bu hareketleri yapabildikleri ortada."

Semih Kara