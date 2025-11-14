Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gölcük ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 17:33, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 17:46
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Gölcük Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI
Çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Gölcük'te düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.