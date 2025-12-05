2025-YDS/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçları açıklandı. 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren sonuçlarına erişebilecektir. Sonuçlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntülenebilecektir.

2025-YDS/2 Sınav Sonuçlarına Erişim

Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilirler.

Sorgulama için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.

Sonuçlar, 5 Aralık 2025 saat 10.00 itibarıyla erişime açılacaktır.

