2025-YDS/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-YDS/2 sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenebilir.
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 10:03, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 10:04
2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçları açıklandı. 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren sonuçlarına erişebilecektir. Sonuçlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntülenebilecektir.
2025-YDS/2 Sınav Sonuçlarına Erişim
- Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilirler.
- Sorgulama için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.
- Sonuçlar, 5 Aralık 2025 saat 10.00 itibarıyla erişime açılacaktır.
Kamuoyuna Bilgilendirme
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.