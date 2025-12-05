Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında

Futbolda bahis soruşturması: Ahmet Çakar, Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltında

Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adanademirspor kulübü eski başkanı Murat Sancak, Hakem Zorbay Küçük gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Ahmet Çakar da gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunu söylemişti:

"Bir spor yorumcusunun eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettik. İsim vermiyoruz ama elimizde somut bulgular mevcut."

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı iki futbolcu da gözaltında

Soruşturma kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı da gözaltına alındı.

Başsavcılıktan operasyon açıklaması

Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda 'Futbolda Bahis Soruşturmaları' olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;

MASAK Başkanlığı'ndan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs, 24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs, banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük olmak üzere (7) şahıs olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Operasyonlar TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısıyla başladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunun ortaya çıktığının ve 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamış ve operasyonun düğmesine başlamıştı.

Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1.5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi.

Türkiye'nin profesyonel liglerinde bulunan 139 kulübün başkanları, yönetimleri, profesyonelleri ve 3 bin 700 kadar futbolcu da soruşturmanın içerisinde yer alıyor.

Dosya kapsamında Masak ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı veriler inceleniyor.

149 ismin hakemliği bitirildi

PFDK, bahis oynayan hakemlerle ilgili cezaları açıkladı. Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay hakkındaki incelemenin devamına karar verilirken, 149 ismin ise hakemliği bitirildi.

67 hakemin itirazına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.



