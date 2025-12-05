Altın güne yükselişle başladı

Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 779 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 570 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 120 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 10:51, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 11:11
Yazdır
Altın güne yükselişle başladı

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 5 bin 753 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 779 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 570 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,4 primle 4 bin 227 dolarda seyrediyor.

ABD'de faiz indirim beklentilerinin sürmesine karşın, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi varlık fiyatlamalarında yön arayışı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in faiz kararı öncesi ekonomik verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini, bugün açıklanacak ve enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması beklenen kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yakından takip edileceğini söyledi.

Kişisel tüketim harcamalarındaki görünümün enflasyon tarafında ılımlı bir tablo çizmesinin Fed'in faiz indirim beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, beklentilerin üzerinde hızlanmaya işaret eden verilerin gelmesi halinde ise Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceğini belirtti.

Kıymetli metaller tarafında da ABD'deki para politikasına yönelik fiyatlamalar belirleyici olurken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, gümüş rekor seviyelere yakın işlem görüyor. Gümüş'ün ons fiyatı dün yüzde 2,3 düşüşle 57,1 dolara gerilemesinin ardından yeni işlem gününde kayıplarını telafi etti. Haftanın son işlem gününde ons gümüş yüzde 2,1 yükselişle 58,3 dolardan alıcı buluyor.

Bugün ayrıca, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber