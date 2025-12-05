İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, yaralılar var
Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde meydana gelen kazada biri servis 5 araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar olduğu öğrenildi. Öte yandan bölgede trafik durdu, araçlar yollarda kaldı.
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 08:45, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 09:26
İstanbul Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri yönünde biri servis minibüsü olan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.
İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.
3 şerit trafiğe kapatıldı
Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.