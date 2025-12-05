Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, merkezi yönetim bütçe kanununa eklediği bir maddeyle üst yönetim personeline ve kariyer personele 30 bin liraya kadar zam verilmesini sağlamıştı. Düzenleme Genel Kurulda kabul edilirse hayata geçecekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 09:00, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 09:21
Yazdır
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?

Ancak düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceği konusunda büyük tartışma var. Kariyer meslek mensuplarının mali haklarında yapılan iyileştirmeye tepki olmamakla birlikte kanun teklifine üst bürokrasinin ve müşavirlerin de eklenmesi yoğun olarak tartışılıyor.

Mali haklarda yapılacak iyileştirmenin bütçe kanun teklifinden çıkarılacağı, dün TBMM Genel Kurulunda görüşülen vergi kanununa ekleneceği iddia ediliyordu.

Ana muhalefet partisi CHP'nin rutin olarak kanunlardaki usul ve esas eksikliklerine dava açtığı, bu düzenlemeye de her ne kadar destek vermiş olsa da bütçe kanun teklifine usul yönünden konulmasının hatalı olması nedeniyle iptal davası açacağı, bu nedenle de düzenlemenin bütçe kanun teklifine değil vergi kanun teklifine ekleneceği belirtiliyordu. Ancak partiler arasında uzlaşma sağlanamadığı için dün Genel Kurulda görüşülen vergi kanun teklifine bu düzenleme eklenemedi.

Şuan için, mali haklarda yapılan 30 bin liralık iyileştirmenin Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında bütçe kanun teklifinden çıkarılacağı yoğun olarak konuşuluyor. Teklifin Genel Kurulda görüşüleceği 8 Aralık Pazartesi günü durum netleşmiş olur.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber