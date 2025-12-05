Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?

Ancak düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceği konusunda büyük tartışma var. Kariyer meslek mensuplarının mali haklarında yapılan iyileştirmeye tepki olmamakla birlikte kanun teklifine üst bürokrasinin ve müşavirlerin de eklenmesi yoğun olarak tartışılıyor.

Mali haklarda yapılacak iyileştirmenin bütçe kanun teklifinden çıkarılacağı, dün TBMM Genel Kurulunda görüşülen vergi kanununa ekleneceği iddia ediliyordu.

Ana muhalefet partisi CHP'nin rutin olarak kanunlardaki usul ve esas eksikliklerine dava açtığı, bu düzenlemeye de her ne kadar destek vermiş olsa da bütçe kanun teklifine usul yönünden konulmasının hatalı olması nedeniyle iptal davası açacağı, bu nedenle de düzenlemenin bütçe kanun teklifine değil vergi kanun teklifine ekleneceği belirtiliyordu. Ancak partiler arasında uzlaşma sağlanamadığı için dün Genel Kurulda görüşülen vergi kanun teklifine bu düzenleme eklenemedi.

Şuan için, mali haklarda yapılan 30 bin liralık iyileştirmenin Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında bütçe kanun teklifinden çıkarılacağı yoğun olarak konuşuluyor. Teklifin Genel Kurulda görüşüleceği 8 Aralık Pazartesi günü durum netleşmiş olur.



