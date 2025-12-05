Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
date 2025-12-05
Ferdi Zeyrek davası başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün başlıyor.

Haber Giriş : 05 Aralık 2025 09:58, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 10:22
Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davada, 2'si tutuklu 10 sanığın, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıkların kusurlarına yer verilen iddianamede, tadilat ruhsatında "süs havuzu" olarak yer alan havuzun elektromekanik tesisatını üstlenen tutuklu sanık N.B'nin gerekli projelendirme ve yetkinlik belgeleri bulunmadığı halde tesisatı yaptığı öne sürüldü.

Sanığın ayrıca CE (sağlık ve güvenlik işareti) uygunluk beyanı olmayan ekipmanlar kullandığı, makine dairesinde su tahliyesine yönelik tedbirleri almadığı ve elektrik panosunu yetkisiz şekilde monte ettiği belirtilen iddianamede, elektrik motorunun bakımını yapan tutuklu sanık H.İ'nin ise yetkinlik belgesi olmadan pompayı söktüğü, motor tamirini teknik gerekleri gözetmeden gerçekleştirdiği, ıslak ortamda çalışacak pompayı gerekli izolasyonları sağlamadan hatalı şekilde montajladığı bilgisine yer verildi.

Tutuksuz sanıklarla ilgili iddialar

İddianamede, site görevlisi sanık A.S'nin olay günü havuzun denge tankından su sızdığını ve makine dairesinde su biriktiğini gördüğü halde arızaya ilişkin herhangi bir uyarı veya işaretleme yapmadığı, Ferdi Zeyrek ile Nurcan Zeyrek'i bilgilendirmediği, bu nedenle de kazanın meydana gelmesinde kusurlu davranışta bulunduğu ifade edildi.

Havuz bakımından sorumlu sanık Y.Ö'nün havuz makineleri ile elektrik pano ve tesisatının işlevselliğini teknik gereklere uygun şekilde sağlamadığı anlatılan iddianamede, arızalı olduğu tespit edilen ekipmanı kapatmayan sanığın, havuzun kullanılmaması için gerekli tedbirleri almadığı ve kullanıcıları uyarmadığı kaydedildi.

İddianamede, bobinaj firması sahibi sanık H.A'nın, çalışanı H.İ'nin yeterliliği bulunmadığı halde bakım ve onarım yapmasına izin verdiği, yapılan işlemi denetlemediği ve gerekli kontrolleri yapmadan pompanın çalıştırılmasına göz yumduğuna işaret edilerek, müteahhit firma yetkilisi sanık M.G'nin de havuz tesisatının yapım işini yetkinlik belgesi bulunmayan kişiye verdiği, projelendirme yapılmadan ekipman seçimini ve montajı denetlemediği, makine dairesindeki elektrik ve mekanik tesisatın uygunluğunu kontrol etmediği aktarıldı.

Elektrik dağıtım firması görevlisi M.E'nin iç tesisat raporlarını usule uygunluğunu denetlemeden onayladığı, proje dışı yapılan havuz elektrik tesisatını sahada incelemediği ve enerji verilmesine izin vererek denetim görevinde zafiyet gösterdiği belirtilen iddianamede, yapı denetim firmasında görevli mühendisler R.A, H.Ş. ile M.Ç'nin havuzun ve makine dairesinin standartlara aykırı konumlandırılmasına rağmen bunu denetlemedikleri, elektrik ve mekanik tesisatı sahada incelemedikleri, eksiklikleri tespit ederek düzelttirmedikleri ve uygunluk raporlarını usule uygun şekilde hazırlamadıkları belirtildi.

Zeyrek yönünden kusur değerlendirmesi mahkemeye bırakıldı

İddianamede, Ferdi Zeyrek yönünden kusur değerlendirmesinin mahkeme tarafından yapılmasının uygun olacağına dikkati çekilerek, Zeyrek'in gece saatlerinde, zemininde su bulunup bulunmadığını kontrol etmeden havuz makine dairesine girmeye teşebbüs etmesinin kendi güvenliği açısından risk oluşturduğu, bilirkişilerce somut bir kusur değerlendirmesi yapılmadığından bu konudaki takdirin mahkemeye bırakıldığı kaydedildi.

Olay

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S, Y.Ö, H.A, M.E, R.A, H.Ş, M.Ç. ile M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

