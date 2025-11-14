Malatya-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişlerine izin verilmiyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan Kangal Karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.