Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 7 Kasım ile biten haftada toplam tüketici kredisi hacmi 9,2 milyar TL artışla 2 trilyon 702 milyar TL oldu. Özellikle konut ve ihtiyaç kredilerindeki yükseliş sürerken, taşıt kredilerinde 661 milyon TL'lik gerileme görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimine rağmen kredi oranlarında düşüş yaşanmaması dikkat çekti. Güncel oranlarda en ucuz konut kredisi %2,69 olarak belirlenirken, 1 milyon TL'lik 120 ay vadeli kredinin aylık taksiti 28.060 TL'ye ulaştı.

Haber Giriş : 14 Kasım 2025 07:34, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 07:37
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 7 Kasım ile sona eren haftada toplam tüketici kredisi hacmi 2 trilyon 702 milyar TL oldu. Söz konusu haftada kredi hacmi yaklaşık 9,2 milyar TL attı. Bu rakam aynı zamanda son 3 haftanın da en düşük artışına işaret etti.

'KONUT' VE 'İHTİYAÇ' ARTIYOR

Önceki 2 haftada artış eğilimi gösteren taşıt kredileri geçen hafta 661 milyon TL geriledi ve 48 milyar 916 milyon TL'ye çekildi. Konut kredisi hacmi 5 milyar lira artarak 647 milyar 202 milyon TL'ye yöneldi. İhtiyaç kredilerinde de 4,8 milyar liralık yükselişle 2 trilyon 5 milyar TL rakamına ulaşıldı.

KREDİ FAİZLERİ NEDEN DÜŞMÜYOR?

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; bankalarca sunulan kredi faizlerine bakıldığında ise, TCMB'nin ekimdeki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından, finansman oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmadığı görülüyor. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan değerlendirmede "Bankalar, ileriye dönük projeksiyonlarını oluştururken sadece politika faizini değil aynı zamanda efektif fonlama faizini ve mevduata yönelik makro ihtiyati kuralları da öngörebilmek durumunda" ifadelerine yer verilerek, "Faiz indirimleri kredi oranlarına neden yansımıyor?" sorusuna da cevap veriliyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

14 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları:

-Ziraat Bankası: %2,69
-Akbank: %2,69
-QNB: %2,69
-Halkbank: %2,69
-Vakıf Katılım: %2,74 (Kar payı oranı)

1 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL konut kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL
-Kredi Vadesi: 120 ay
-Kredi Oranı: %2,69
-Aylık taksit: 28 bin 60 TL
-Toplam geri ödeme: 3 milyon 395 bin 44 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

14 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz taşıt kredisi oranları:

-Albaraka: %3,02 (Kar payı oranı)
-Kuveyt Türk: %3,10 (Kar payı oranı)
-Vakıf Katılım: %3,15 (Kar payı oranı)
-Garanti BBVA: %3,15
-Akbank: %3,19

300 BİN TL/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 300 bin TL taşıt kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 300 bin TL
-Kredi Vadesi: 24 ay
-Kredi Oranı: %3,02
-Aylık taksit: 19 bin 527 TL
-Toplam geri ödeme: 468 bin 669 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

14 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz ihtiyaç kredisi oranları:

-Alternatif Bank: %2,79
-TEB: %2,99
-QNB: %2,99
-Getir Finans: %3,49
-ON Dijital: %3,59

100 BİN TL/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Kredi Oranı: %2,79
-Aylık taksit: 10 bin 426 TL
-Toplam geri ödeme: 125 bin 611 TL

