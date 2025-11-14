İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi

Bu kapsamda durdurulan bir tırda arama yapan ekipler, kaçak avlandığı değerlendirilen 27 ton midye tespit etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

