Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 500 bin sosyal konut projesinin 5'inci gününde yaklaşık 3 milyon başvurunun yapıldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 22:00, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 22:01
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konut için 10 Kasım'da başvurular kabul edilmeye başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde 5'inci günde 3 milyona yakın başvurunun gerçekleştiğini açıkladı.